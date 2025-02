Thiago Maia valoriza retorno de Neymar ao Santos e opina sobre gramado sintético: "Não gosto"

A chegada de Neymar ao Santos virou assunto no mundo todo. Reforços do Peixe para esta temporada, inclusive, admitiram publicamente que a possibilidade de jogar com o craque da Seleção Brasileira pesou na escolha pelo clube da Baixada Santista. E para Thiago Maia, o sentimento de ter o camisa 10 de volta ao Brasil é o mesmo.

O volante está próximo de assinar contrato com o Santos e jogar ao lado de Neymar. Na tarde desta terça-feira, Thiago Maia desembarcou no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e comemorou o retorno do astro ao futebol brasileiro após 12 anos.

"Ah cara, acho que não só o pessoal que está jogando com ele no Santos, mas todo o futebol brasileiro está feliz pela volta dele. Isso só mostra o quanto o nosso futebol é bem visto, bem valorizado. Com a chegada dele, tenho certeza que deu um 'up' ainda maior", afirmou o jogador em entrevista exclusiva à Gazeta Esportiva.