Thiago Maia chega a São Paulo para fechar com Santos e celebra: 'Novela não acabava'

O Santos está próximo de fechar a contratação de mais um reforço para a temporada. De malas prontas, o volante Thiago Maia desembarcou em São Paulo nesta terça-feira, no Aeroporto de Congonhas, para realizar exames médicos e assinar com o Peixe.

Thiago Maia desembarcou no aeroporto de forma discreta, sem alarde. O jogador recebeu todo o carinho de seus pais. O pai do jogador, inclusive, usava um boné com o escudo do Peixe na cabeça.

Apesar do desembarque em São Paulo, Thiago Maia ainda evitou falar como jogador do Santos. Conforme revelado pelo presidente Marcelo Teixeira na última segunda-feira (24), o Flamengo exigiu novas garantias bancárias no negócio, e o Peixe corre para viabilizar tais detalhes.