Teixeira vê Santos ganhando força para fase final do Paulista, mas diz: "Existem clubes à frente"

O Santos encerrou a primeira fase do Campeonato Paulista embalado. São três vitórias seguidas. Com isso, o time ficou na liderança do Grupo B, com 18 pontos. Na visão do presidente Marcelo Teixeira, o Peixe vem em uma evolução, mas não é favorito ao título.

"O Santos está crescendo, mas saiu da Série B há meses atrás. Isso é uma tendência natural, que o Santos siga seja com esse processo de reconstrução, que não é de um dia para a noite. Tem clubes trabalhando a mais tempo, com resultados diferentes. O Santos vem crescendo durante a competição, tem um elenco mais forte e isso pode ser decisivo diante do que pode acontecer nessas fases do Paulista. A responsabilidade sempre existe, queremos disputar campeonatos, mas temos que reconhecer também que existem clubes a frente do Santos", disse.

"É um início onde você tem altos e baixos. Começamos diferente no Paulista e fomos indo, e isso exige um tempo. Temos que dar tempo ao Caixinha e ao grupo para ir em busca dos principais resultados", completou.