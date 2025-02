Sport perde para Operário-MT nos pênaltis e cai na primeira fase de Copa do Brasil

Nesta terça-feira, o Sport deu adeus à Copa do Brasil ainda na primeira fase. O Leão foi superado em 4 a 2 nos pênaltis pelo Operário-MT, após empatar sem gols no tempo normal.

Na próxima fase, portanto, o Operário-MT pega o vencedor do confronto entre Rio Branco-ES e Novorozontino-SP. A bola rola nesta quinta-feira, às 20h (de Brasília).

O Sport retorna aos gramados no domingo (2) para enfrentar o Decisão, pela segunda fase do Campeonato Perbambucano. A bola rola às 16h na Ilha do Retiro. Já o Operário-MT, no mesmo dia, mas às 19h, visita o União Rondonópolis, pelo Campeonato Mato-Grossense.