"Sintonia total": Neymar já supera expectativas e intensifica reformulação do Santos

"O Neymar já abdicou de vários contratos e favorecimentos ao voltar ao Santos. Ele não está preocupado com o recurso, com ele. Ele está preocupado com o Santos, em dividir esse momento com o clube. E o Santos também está em um processo de reconstrução mais rápido", ampliou.

Em meio a este cenário, o Alvinegro Praiano já sonha com uma extensão de contrato. Atualmente, o vínculo do ídolo é apenas até o final de junho.

"Com isso, esse contrato de seis meses pode ser ampliado. A maneira que estamos trabalhando e está sendo colocado em prática, com diversas melhorias, resultará um Santos que está saindo da Série B e tendo a reconstrução mais rápida para alcançar os seus objetivos. A ideia é fazer com que o Neymar esteja cada vez melhor e esteja bem na Copa do Mundo", analisou.

No momento, porém, a venda do Santos para o pai de Neymar ou para o próprio meia-atacante não é uma possibilidade para Marcelo Teixeira. O presidente garantiu que nada foi comentado sobre o clube virar uma Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

"Nunca foi aventado (Neymar comprar o Santos). Nunca foi comentado sobre SAF, nenhum momento houve a pretensão do pai do Neymar. Ele quer contribuir, colaborar, envolver parceiros e trazer investimentos. Isso é o melhor. Essa é a melhor figura que queremos no processo de reconstrução, o Santos evoluir, ter uma equipe forte e estar em destaque estruturalmente, como era 15 anos atrás. O Santos ficou no tempo, agora vamos ganhar de novo para reposicionar o Santos entre as melhores estruturas do futebol brasileiro", finalizou.

Embalado, o Peixe volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).