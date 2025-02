São José dos Campos bate o Neurologia Ativa e volta a vencer após dez jogos na Superliga masculina

Nesta terça-feira, pela 18ª rodada da Superliga masculina, o São José dos Campos visitou o Neurologia Ativa no Ginásio Rio Vermelho e venceu por 3 sets a 1, com parciais de 25/22, 23/25, 25/21 e 25/15.

O time paulista, apesar de ainda estar na zona de rebaixamento, voltou a triunfar após dez jogos e chegou a 14 somados, diminuindo assim a diferença para o Goiás, que ficou estacionado com os mesmos 19 pontos após a derrota para o Praia Clube. Do outro lado, o Neurologia Ativa, já rebaixado, seguiu na lanterna, com apenas dois conquistados.

O São José dos Campos retorna às quadras na segunda-feira (10), diante do Goiás, na Farmaconde Arena. O jogo, válido pela 19ª rodada da Superliga, acontece às 18h (de Brasília). Um dia antes, também pela 19ª rodada da competição, o Neurologia Ativa encara o Sada Cruzeiro. O jogo está marcado para às 20h, no Ginásio Rio Vermelho.