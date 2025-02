Santos divulga informações sobre venda de ingressos para confronto das quartas de final do Paulista

O acesso ao estádio será exclusivamente por reconhecimento facial, e não haverá mais entrada com QR Code. A abertura dos portões para a partida acontece duas horas antes do jogo, às 18h45. O reconhecimento facial também é necessário no momento da compra do ingresso.

Os valores das entradas variam de R$ 300,00 a R$ 450,00. Os setores com ingresso mais barato são Geral Santista, Arquibancada Cosmo Damião e Arquibancada José de Alencar, enquanto o mais caro é a Cadeira Coberta Dom Pedro. As demais seções do estádio têm valores entre R$ 350,00 e R$ 400,00.

O Santos fechou a primeira fase do Paulistão com a sexta melhor campanha geral, somando 18 pontos - foram cinco vitórias, três empates e quatro derrotas. O Peixe assegurou o topo do Grupo B e garantiu o direito de decidir as quartas de final em casa.

Confira os preços dos ingressos, por setor, para o duelo entre Santos e Red Bull Bragantino:

Arquibancada Cosmo Damião (P 7/8)



Inteira: R$ 300,00