Ronaldo promete "projeto revolucionário" na CBF e vê Seleção no "fundo do poço"

Guardiola como possível técnico do Brasil

Quando questionado a respeito da possível contratação de Pep Guardiola, do Manchester City, Ronaldo afirmou que, atualmente, a Seleção tem interesses mais urgentes. O ex-jogador, porém, deixou claro que, caso eleito, fará questão de trazer os "melhores" para o time.

"Adoraria poder falar tudo o que eu estou fazendo. Mas, neste momento, desviar a atenção do principal problema do futebol brasileiro não vai ajudar. A escolha do treinador, quando eu for eleito, é uma escolha importante, estou conversando com muita gente sobre isso. Mas não podemos desviar o foco do principal problema, que é a atual gestão", disse Ronaldo. "A Seleção brasileira precisa ter os melhores, os melhores jogadores, treinadores. Com certeza, esse cara que vier precisa ter um papel importante no desenvolvimento do futebol brasileiro, quero que ele participe ativamente desse desenvolvimento", acrescentou.

Volta de Neymar e protagonismo na Copa do Mundo

O assunto "Neymar" também foi abordado. O craque, que retornou recentemente ao Santos já disse que a Copa do Mundo de 2026 será seu "último tiro". Para Ronaldo, o camisa 10 santista tem tudo para ser o nome do Brasil no próximo Mundial, em busca do tão sonhado hexacampeonato.

"A gente tem que ter paciência com ele (Neymar). Mas, logicamente, temos que ter o compromisso dele, de que quer ser realmente o protagonista da Copa do Mundo de 2026. Se ele tem esse compromisso, tenho certeza que vai fazer todos os sacrifícios para ser protagonista da Copa", cravou Ronaldo.