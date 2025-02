Rodada NBA: Zach Lavine brilha em atropelo dos Kings sobre os Hornets

? Sacramento Kings (@SacramentoKings) February 25, 2025

O Sacramento Kings não tomou conhecimento do Charlotte Hornets e venceu por 42 pontos de diferença. Zach Lavine, armador que chegou ao time através da última janela de trocas (vindo do Chicago Bulls), liderou os Kings com 42 pontos, três rebotes e duas assistências. Tendo 88% de aproveitamento nos arremessos de três pontos, Lavine somou 24 do perímetro. No geral, foram 16 arremessos convertidos de 19 tentados, atingindo seu melhor aproveitamento na temporada.

A vitória aproxima o Sacramento Kings, atual décimo colocado da Conferência Oeste, do Golden State Warriors (nona posição). A diferença entre as equipes fica de uma vitória, com os Kings somando uma campanha de 29 vitórias e 28 derrotas. Os Hornets ocupam a penúltima colocação do Leste com 14 vitórias e 42 derrotas.

Nesta quarta-feira, a bola sobe para o Sacramento Kings contra o Utah Jazz às 23h (de Brasília), no Delta Center, em Utah. Os Hornets voltam à quadra nesta madrugada de terça para quarta-feira, contra o Golden State Warriors, na Califórnia.

Timberwolves surpreendem e vencem OKC na prorrogação

O Minnesota Timberwolves perdeu no domingo o primeiro jogo da dobradinha para o Thunder, porém, nesta segunda-feira, devolveu o resultado, vencendo o líder da Conferência Oeste por 131 a 128 na prorrogação. Jaden McDaniels foi o nome da partida para os Wolves.