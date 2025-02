Presidente do Corinthians vê elenco "fortíssimo" e só aguarda exames para anunciar Angileri

O presidente do Corinthians, Augusto Melo, confirmou que o clube está perto de anunciar seu primeiro reforço para esta temporada: o lateral esquerdo Fabrizio Angileri. O argentino, que pertence ao Getafe, da Espanha, deve chegar por empréstimo até o final do ano, com opção de compra.

Segundo o dirigente, a assinatura do contrato com o jogador só depende de exames médicos. O Timão tem até sexta-feira para concluir os trâmites burocráticos e inscrever o ala na fase de mata-mata do Campeonato Paulista.

"Ele está fazendo exames médicos. Está caminhando bem. Estamos na dependência disso. Está bem adiantado. Se aprovado, já assina. Empréstimo de um ano, com opção de compra", disse o mandatário em entrevista ao canal Benja Me Mucho.