Pedro Lourenço cobra elenco do Cruzeiro em reunião após eliminação no Mineiro

A eliminação no Campeonato Mineiro nas semifinais diante do América-MG teria motivado a reunião, além do baixo rendimento da equipe até o momento na temporada.

O confronto contra o América aconteceu no último sábado, no Independência, a partida terminou em empate por 1 a 1, o Coelho passou nos pênaltis posteriormente por 4 a 2.

Fabrício Bruno e o capitão da equipe, Lucas Romero, chegaram a pedir desculpas pessoalmente para o sócio após o jogo.

Nesta janela de transferências do Brasil, o Cruzeiro foi uma das equipes mais ativas no mercado. O clube conta com 10 reforços para 2025, são eles: Gabriel Barbosa, Dudu, Fagner, Eduardo, Bolasie, Crhistian, Mateo Gamarra, Fabrício Bruno, Marquinhos e Rodriguinho.

Na temporada, a Raposa tem 10 jogos disputados, com três vitórias, quatro empates e três derrotas.