Palmeiras supera R$ 1 bilhão em receitas e tem superávit recorde em 2024; veja detalhes

A arrecadação operacional do Palmeiras na temporada foi recorde, chegando a R$ 1,207 bilhão. A maior parte dessa receita veio do futebol profissional masculino, que gerou R$ 949 milhões. Além disso, o clube arrecadou R$ 20,6 milhões com o futebol feminino e R$ 14,8 milhões com as categorias de base.

O maior valor de arrecadação no futebol foi proveniente da venda de jogadores: R$ 425,9 milhões. Por outro lado, o clube também teve despesas operacionais significativas, totalizando R$ 932,7 milhões. A maior parte dessas despesas foi destinada ao futebol profissional masculino, que consumiu R$ 781,4 milhões ao longo do ano.