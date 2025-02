Palmeiras: Reforço treina pela primeira vez; Felipe Anderson pode voltar ao time

Play na preparação pro mata-mata do @Paulistao! 🔛



De olho no confronto com o São Bernardo, dia de reapresentação e treino na Academia de Futebol! 🐷 ➤ https://t.co/mr3ewlT5Yb pic.twitter.com/Qmf6fOg6Q2 -- SE Palmeiras (@Palmeiras) February 25, 2025

Classificação e jogos Paulista

O meio-campista Felipe Anderson, em transição física, treinou normalmente com o elenco e pode vir a ser uma novidades para o técnico Abel Ferreira para o jogo contra o São Bernardo. Enquanto isso, Paulinho cumpriu cronograma interno e também no gramado, com bola, sob o comando do Núcleo de Saúde e Performance.

Além de Paulinho, que segue fora, o técnico Abel Ferreira não conta com: o zagueiro Gustavo Gómez (lesão na coxa esquerda), o lateral esquerdo Piquerez (lesão na coxa direita), o meio-campista Mauricio (cirurgia no ombro direito), nem com o atacante Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho esquerdo). Por outro lado, o zagueiro Murilo, que cumpriu suspensão, volta a ser opção para a equipe.

O clube ainda pode inscrever os zagueiros Bruno Fuchs e Micael para ficarem à disposição no mata-mata. A data limite estabelecida pela FPF é o dia 28 de fevereiro, sexta-feira.