Maycon volta a ser titular do Corinthians pela 1ª vez após grave lesão e mostra seu valor a Ramón

Na noite do último domingo, o Corinthians buscou o empate em 2 a 2 contra o Guarani, na Neo Química Arena, pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. O técnico Ramón Díaz mandou a campo um time reserva, que foi complementado por titulares no segundo tempo.

Com a escalação de uma equipe reserva, quem voltou a ganhar chances no 11 inicial corintiano foi o volante Maycon. A partida marcou o retorno do camisa 7 entre os titulares pela primeira vez após a grave lesão sofrida no joelho, que o afastou dos gramados por cerca de dez meses.

Maycon se lesionou na derrota por 2 a 0 para o Juventude, no último dia 17 de abril de 2024, ainda na segunda rodada do Campeonato Brasileiro. O meio-campista rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e precisou passar por uma cirurgia de reconstrução, realizada no dia 1º de maio.