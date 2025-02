Matheuzinho vê Corinthians focado e promete buscar classificação "de qualquer maneira" na Libertadores

O duelo com entre Corinthians e UCV está agendado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, na Neo Química Arena.

Na partida de ida, o Timão decepcionou e ficou no empate por 1 a 1. A equipe alvinegra saiu na frente, através de André Carrillo, mas cedeu a igualdade no segundo tempo e frustrou seu torcedor.

O time do Parque São Jorge, portanto, precisa vencer para se classificar ainda no tempo normal. Caso o empate persista no placar agregado, a definição será nos pênaltis. Já uma derrota elimina o clube paulista.

O vencedor do confronto enfrentará Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima etapa, a última antes da fase de grupos da Libertadores.