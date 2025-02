Juventus confirma lesão de 'baixo grau' em Douglas Luiz

Nesta terça-feira, a Juventus confirmou que Douglas Luiz é outra baixa para o técnico Thiago Motta. O brasileiro sofreu uma lesão de baixo grau no bíceps femoral da coxa esquerda no último domingo. Mesmo não sendo grave, o clube não divulgou quanto tempo o jogador ficará fora dos gramados.

A lesão aconteceu na vitória por 1 a 0 contra o Cagliari pela 26ª rodada do Campeonato Italiano. O volante começou no banco, entrando no segundo tempo e jogando apenas 20 minutos, após sentir um desconforto na perna esquerda.