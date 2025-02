Força máxima, tabu e fator casa: o que está ao lado do Corinthians em decisão na Libertadores

Ramón Díaz e a comissão técnica do Corinthians escalaram um 11 inicial praticamente reserva no último domingo. Alguns jogadores - como Memphis, Yuri Alberto e Rodrigo Garro - entraram aos 15 minutos do segundo tempo, mas no contexto geral, a maioria dos titulares não foi acionada.

É fato que o Timão também jogou com seus principais titulares na Venezuela e saiu apenas com um empate. Contudo, já sabendo das fragilidades do rival e precisando do resultado, a comissão alvinegra pode optar por mandar a campo um time mais ofensivo - Talles Magno e Romero, por exemplo, podem atuar ao lado de Memphis e Yuri.

"Os jogadores e a comissão técnica, inclusive, estão cientes da necessidade de uma postura diferente no jogo desta quarta-feira. "Nós estamos envergonhados com o que aconteceu. Sabemos disso como grupo. Falamos entre nós que não podemos nos permitir a jogar assim. Podemos jogar mal taticamente, a bola pode não entrar, mas do jeito que foi, não se permite. O grupo está chateado, tivemos uma cobrança interna muito forte. [...] Na quarta-feira, aqui dentro tem que ser um inferno. E o grupo vai responder. Eles sabem o que está em jogo, que é vida ou morte", declarou o auxiliar Emiliano Martínez na coletiva do último domingo.