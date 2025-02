Fluminense renova contrato com meia Wallace Davi até 2029

"É muito gratificante ver que o clube acredita no meu trabalho, no meu potencial, e que está me dando mais esse voto de confiança ao renovar o meu contrato. É um sonho realizado, pois estou no Fluminense desde os nove 9 anos de idade. Renovar esse vínculo é mais uma prova de que estou no caminho certo. Espero continuar ajudando bastante e escrever uma história muito linda no clube", disse o atleta.

Pelas categorias de base, o atleta soma diversos títulos: Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil (sub-17), Recopa (sub-15 e sub-17), Nike Premier Cup (sub-15), entre outros.