Elenco do Santos ganha folga e se reapresenta nesta quarta-feira de olho nas quartas do Paulista

O elenco do Santos ganhou uma folga dupla após o encerramento da fase de grupos do Campeonato Paulista. Na última rodada, o Peixe não tomou conhecimento da Inter de Limeira e venceu por 3 a 0, fora de casa, com show de Neymar e Tiquinho Soares.

Depois da classificação às quartas de final como líder do Grupo B, o grupo santista recebeu a segunda e a terça-feira de folga para descansar e recuperar as energias, já de olho no mata-mata do Estadual.

A reapresentação do Alvinegro Praiano está marcada para esta quarta-feira, no período da manhã, no CT Rei Pelé. O Peixe, então, dará início à preparação para enfrentar o Red Bull Bragantino, em jogo único das quartas de final.