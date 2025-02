Destaque do Betis, Antony é indicado ao prêmio de melhor do mês no Campeonato Espanhol

? @antony00#LALIGAPOTM | @easportsfces#PREMIOSLALIGA

Em má fase no Manchester United, a chegada do brasileiro ao Betis teve impacto imediato. Nesta temporada, em 14 jogos com o clube inglês, Antony marcou um gol. Em apenas quatro partidas na Espanha, o jogador já balançou as redes duas vezes.

O Betis volta a campo no próximo sábado, às 14h30 (de Brasília), quando recebe o Real Madrid, pela 26ª rodada do Campeonato Espanhol, no Estádio Benito Villamarin. A equipe do técnico Manuel Pellegrini ocupa a 7ª posição, com 35 pontos.

No entanto, por conta do cartão vermelho recebido por Antony na vitória do Betis sobre o Getafe, no último domingo, o brasileiro será desfalque na partida.