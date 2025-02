Decisivo em classificação do Palmeiras, Allan agrada Abel e pode ter maior sequência na temporada

O meio-campista Allan foi o nome da classificação do Palmeiras às quartas de final do Campeonato Paulista, no último domingo. A Cria da Academia saiu do banco de reservas e marcou o gol da vitória por 3 a 2 sobre o Mirassol, no Estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol, e garantiu o Verdão na próxima fase.

Allan foi uma grata surpresa para o técnico Abel Ferreira. O jogador não estava na lista anunciada pelo português entre os atletas do sub-20 que seriam promovidos, no fim do último ano. O meia, porém, subiu de vez, já que estoura a idade limite, no dia 19 de abril, quando completa 21 anos.

Enquanto isso, os outros - Benedetti, Luighi, Thalys e Figueiredo - seguem como parte do grupo de apoio e eventualmente podem atuar pela base. Com a decisão de dividir o elenco e fazer rodízio durante a primeira fase, todos eles ganharam oportunidades. Entre as "novas" Crias, Allan é quem mais atuou.