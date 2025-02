Corinthians x Universidad Central: veja informações e prováveis escalações do duelo pela Libertadores

A equipe do Parque São Jorge chega motivada para o confronto. O time vem de um empate com o Guarani, por 2 a 2, mas garantiu vaga no mata-mata do Campeonato Paulista como líder do Grupo A e dono da melhor campanha do torneio, com 26 pontos conquistados em 12 rodadas.

O técnico Ramón Díaz poupou titulares no último jogo e conta com força máxima. Ele tem apenas um desfalque: o volante Raniele. O jogador sofreu uma lesão de grau 2 na coxa direita e deve se ausentar dos gramados por cerca de um mês.

Do outro lado, a UCV, que disputa a Libertadores pela primeira vez em sua história, venceu seu último compromisso. No último sábado, o time venezuelano superou a Portuguesa por 1 a 0, fora de casa, pelo campeonato local.

O vencedor do embate entre Corinthians e Universidad Central enfrenta Barcelona de Guayaquil ou El Nacional na próxima fase, a última antes da fase de grupos do principal torneio do continente sul-americano.

FICHA TÉCNICA