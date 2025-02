Corinthians x Mirassol: veja preços e como comprar ingressos para as quartas do Paulistão

O Corinthians se classificou antecipadamente às quartas de final do Paulistão e encerrou a primeira fase na liderança do Grupo A, além de deter a melhor campanha do Estadual, com 25 pontos.

Antes do embate com o Mirassol, entretanto, o Timão tem outro compromisso importante pela frente. Nesta quarta-feira, a equipe recebe a Universidad Central-VEN, às 21h30 (de Brasília), pela partida de volta da segunda fase da Libertadores. Na ida, os times empataram em 1 a 1.

Veja preços dos ingressos para Corinthians x Mirassol, por setor:

Norte - R$ 75,00



Sul - R$ 80,00



Leste Superior Lateral - R$ 110,00