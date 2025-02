Corinthians e São Paulo conhecem tabela detalhada da Supercopa feminina

Nesta terça-feira, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada da Supercopa Feminina 2025. A competição, que tem o pontapé inicial a partir das quartas de final, terá início no dia 7 de março e a decisão está marcada para o dia 16 do mesmo mês. Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, Grêmio, Bahia, Sport e Real Brasília brigam pelo título.

Os jogos das quartas de final acontecem nos dias 7, 8 e 9 de março. O primeiro confronto será entre Sport e São Paulo, na sexta-feira (7), às 21h30 (de Brasília), na Ilha do Retiro, em Recife (PE). No sábado (8), o Bahia recebe o Cruzeiro no Estádio Alberto Oliveira, em Feira de Santana (BA), às 19h.

No domingo (9), os dois últimos jogos das quartas de final acontecem às 16h: o Grêmio enfrenta o Corinthians na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), enquanto o Real Brasília encara o Flamengo no Estádio Valmir Campelo Bezerra (Bezzerrão), no Gama (DF).