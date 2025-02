Convidados pelo Racing, Fillol e Rúben Paz desembarcam no Brasil para assistirem duelo contra o Botafogo

Nesta terça-feira, a delegação do Racing desembarcou no Brasil para o duelo de volta da final da Recopa Sul-Americana, contra o Botafogo. Os ex-jogadores Ubaldo Fillol e Rúben Paz, campeões da Supercopa de 1988 com o clube, também viajaram para acompanharem a decisão.

No confronto de ida, realizado na última quinta-feira, na Argentina, o Racing levou a melhor pelo placar de 2 a 0. Assim, a equipe pode perder por até um gol que ainda conquista o título. Em caso de revés por dois tentos, a decisão irá para os pênaltis.

O novo duelo acontece nesta quinta-feira, no Estádio Nilton Santos, às 21h30 (de Brasília).