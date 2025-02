Com um a mais, Bahia vence o Strongest e vai à terceira fase da Libertadores

? CONMEBOL Libertadores (@LibertadoresBR) February 26, 2025

Com um a mais, o Bahia foi teve mais liberdade em campo. Assim, aos 2 minutos do segundo tempo, Erick Pulga aproveitou um passe errado do time boliviano e passou para Ademir, em profundidade. Dentro da grande área, o atacante do Tricolor mandou um foguete de perna direita no ângulo.

O terceiro do Bahia saiu aos 17 minutos. Após recuperar a bola no campo de defesa, Erick Pulga lançou para Ademir, que partiu em velocidade. O atacante invadiu a área e bateu de canhota, colocado no canto inferior direito de Banegas.