Com gol de Cristiano Ronaldo, Al-Nassr volta a vencer no Campeonato Saudita

Pela 22ª rodada do Campeonato Saudita, o Al-Nassr de Cristiano Ronaldo venceu o Al-Wehda, fora de casa, por 2 a 0. A partida ocorreu no King Abdulaziz City Stadium. Os gols da equipe de Riade foram marcados pelo português, que assumiu a artilharia da liga com 17 gols, e pelo senegalês Sadio Mané.

A partida inicialmente começaria às 13h, porém, devido a um atraso do ônibus do time visitante, o jogo foi adiado para as 14h.