Brasil encerra participação nas Eliminatórias da Americup com derrota para o Panamá

Já com o primeiro lugar do grupo garantido, a Seleção Brasileira masculina foi superada pelo Panamá, na capital panamenha, por 81 a 74, fechando o torneio com cinco vitórias e apenas uma derrota! ??

? Nathan Mariano - 24pts e 7reb



? Márcio - 14pts e 7reb



? Crescenzi - 12pts pic.twitter.com/pygKvOk9fy

? Basquete Brasil - CBB (@basquetebrasil) February 25, 2025

Mesmo com a derrota, o Brasil terminou as Eliminatórias na liderança do grupo B, com 11 pontos somados, à frente de Uruguai (dez), Panamá (nove) e Paraguai (seis). A Seleção já tinha vaga garantida na Americup desde novembro de 2024.