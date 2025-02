Belmonte cita São Paulo aberto a contratar, mas prega cautela: "Momento difícil"

O São Paulo segue atento ao mercado nesta janela de transferências, que se encerra no próximo dia 28. Carlos Belmonte, diretor de futebol do Tricolor, não descartou a vinda de um novo reforço, no entanto ressaltou o momento financeiro conturbado que o clube atravessa.

"O São Paulo sempre está aberto às possibilidades de contratação. Nós temos em um momento financeiro muito difícil, temos que ter muita responsabilidade, mas, óbvio, até o final da janela, se tivermos alguma oportunidade de um jogador que possa agregar ao atual elenco, a gente está aberto", começou Carlos Belmonte em um evento da Federação Paulista de Futebol (FPF), nesta segunda-feira.

"Nunca dá para dizer que o elenco está fechado nem para entradas nem para saídas. Por enquanto, estamos muito felizes com o elenco que temos", acrescentou o dirigente são-paulino.