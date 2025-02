Barcelona tem liberação da Fifa e venda de Vitor Roque ao Palmeiras ainda pode acontecer, diz jornal

? MATCHDAY! ?#BarçaAtleti pic.twitter.com/pHaG7hdRAx

Agora, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o Barcelona conseguiu aprovação da Fifa para destravar a negociação. O clube catalão apelou para o artigo 5.2 do Regulamento da entidade máxima do futebol sobre Status e Transferências de Jogadores, que oferece uma maneira para o Barça transferir Vitor Roque para o Palmeiras, apesar de o mercado de transferências estar fechado na Espanha.

Antes disso, o clube precisa chegar a um acordo para rescindir o contrato de empréstimo do jogador com o Betis. Assim, o Barcelona corre contra o tempo para conseguir essa liberação até sexta-feira (28/02), quando a janela de transferências do Brasil fecha.

Ainda segundo o Mundo Deportivo, essa liberação junto ao Betis pode acontecer através de uma compensação financeira ou cedendo uma porcentagem maior dos direitos econômicos de um jogador que os dois clubes espanhóis compartilham, como Abde Ezzalzouli.