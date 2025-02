Athletico-PR elimina Pouso Alegre e avança à segunda fase da Copa do Brasil

CLASSIFICADOS ??????



Vitória rubro-negra e vaga na segunda fase da Copa do Brasil!

Adversário na segunda fase sai do confronto entre Guarany (RS) e Altos (PI). Partida na Ligga Arena. Datas previstas: 05/03 ou 12/03. #Athletico #CopaDoBrasil pic.twitter.com/H2lbWltiMP

? Athletico Paranaense (@AthleticoPR) February 26, 2025

O primeiro gol do triunfo do Furacão saiu logo no início, aos cinco minutos. Luiz Fernando recebeu ótimo passe do colombiano Kevin Velasco, duelou com o zagueiro e conseguiu direcionar a bola para as redes.