Às vésperas de mata-mata do Paulista, Palmeiras volta a lidar com problema na lateral esquerda

O Palmeiras começou a temporada de 2025 com as laterais recheadas, tendo três opções para cada lado. Contudo, às vésperas do mata-mata do Campeonato Paulista, o técnico Abel Ferreira viu o cenário mudar e perdeu duas opções para a lateral esquerda: Caio Paulista, emprestado ao Atlético-MG, e Piquerez, com lesão na coxa direita.

Os laterais esquerdos Vanderlan e Caio Paulista estiveram à disposição desde o início do ano, enquanto Piquerez, que vinha se recuperando de uma cirurgia no joelho esquerdo desde julho de 2024, voltou a ser opção no dia 25 de janeiro, na quarta rodada do Paulistão.

O uruguaio, até se lesionar, era titular da posição. Depois, Abel Ferreira deu sequência para Caio Paulista, mas viu o atleta oscilar e, por vezes, deu chance também a Vanderlan. No início deste ano, quando Piquerez ainda estava em processo de transição física, o treinador chegou a improvisar os laterais direitos Giay e Mayke no setor.