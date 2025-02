Artilheiro do São Paulo, André Silva celebra bom momento e fala sobre concorrência com Calleri

? São Paulo FC (@SaoPauloFC) February 24, 2025





Antes do Estadual iniciar, o São Paulo realizou a pré-temporada nos Estados Unidos, onde disputou amistosos contra Cruzeiro e Flamengo. André citou a importância do período fora do Brasil para a fase que vive atualmente.

"A nossa pré-temporada nos Estados Unidos foi muito boa. Foi um período em que o grupo pôde se fechar, com o pessoal que trabalha dentro do São Paulo. Começando desde ali, aprimorando a parte física e a parte técnica. Toda vez que você trabalha sério, focado, chega uma hora que o trabalho te recompensa. Eu venho recolhendo isso agora. Estou muito feliz por isso e continuo trabalhando forte para somar mais minutos e continuar fazendo bastante gols", pontuou.

André Silva entrou em campo pela última vez no domingo, quando o Tricolor venceu o São Bernardo por 3 a 1, pela última rodada do Paulista. O centroavante marcou dois dos três gols do triunfo.

O São Paulo volta a jogar na próxima segunda-feira, contra o Novorizontino, pelas quartas de final do Estadual. A bola rola no Morumbis a partir das 20h (de Brasília).