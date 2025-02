Arteta sobre o retorno de Saka e Martinelli: "Um pouco longe de voltar"

Mikel provides the latest team news ahead of tomorrow ?

Com a derrota do Arsenal, o Liverpool voltou a ampliar sua vantagem na liderança do Campeonato Inglês. Com um jogo a mais, a equipe do técnico Arne Slot tem 64 pontos, 11 a mais que o time londrino. Mesmo assim, Arteta ainda acredita na briga pelo título.

"Foi um fim de semana muito decepcionante. Nos 15 jogos anteriores, vencemos dez e empatamos cinco, exatamente o mesmo que o Liverpool, com exatamente a mesma diferença de gols. Geramos esse momento e, no fim de semana, tínhamos que fazer isso novamente, nada diferente dos 15 anteriores, mas perdemos e, além disso, o Liverpool venceu. Foi muito difícil de aceitar. A realidade é que restam muitos jogos para jogar e você tem que voltar. Você tem que ter a consistência e a vontade para fazer novamente e é isso que faremos na quarta-feira", avaliou Arteta.