Após bom 2024, André Silva mantém boa fase no São Paulo no início da temporada

Após os dois gols na vitória sobre o São Bernardo, André Silva finalizou a primeira fase do Campeonato Paulista como artilheiro do São Paulo. O atacante, mesmo reserva, já havia encerrado o ano de 2024 em alta, com gols importantes e boas atuações quando acionado.

Em 2025, com 11 partidas disputadas, André Silva marcou cinco gols - dois a mais que Lucas e Luciano, vice-artilheiros do São Paulo. Além das bolas na rede diante do São Bernardo, o atacante cravou contra Portuguesa (pênalti), Mirassol e Velo Clube.

No ano passado, o centroavante são-paulino, apesar de ser considerado uma opção no banco de reservas, alcançou números importantes, superando até jogadores considerados titulares. Em 43 partidas sendo acionado, André Silva marcou oito gols e distribuiu sete assistências, terminando 2024 na quarta colocação entre os artilheiros do São Paulo.