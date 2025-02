Águia de Marabá x Fluminense: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pela Copa do Brasil

?: Marcelo Goncalves/FFC pic.twitter.com/rLI9m1Uniq

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) February 25, 2025

Apesar da classificação para as semifinais do Campeonato Carioca, o clima no Fluminense é conturbado. O time não vem jogando bem e a torcida tem hostilizado alguns jogadores e o técnico Mano Menezes.

"Não sabemos como o Águia vai se comportar e não temos ingerência sobre isso. Mas acredito que eles, jogando em casa, mesmo sem ter o mesmo investimento do Fluminense, vão tentar se impor. Precisamos fazer esta leitura", disse Mano Menezes.

Para este duelo, o Fluminense terá o retorno do lateral direito Guga, que cumpriu suspensão contra o Bangu. Já o zagueiro Thiago Silva, com dores no pé direito, deve ser preservado para as semifinais do Estadual.

Fazendo campanha irregular no Campeonato Paraense, no qual ocupa a quinta posição, o Águia vem de empate sem gols com o frágil Independente, resultado que garantiu uma vaga nas quartas de final. O técnico Sílvio Criciúma deve manter a base para o jogo pela Copa do Brasil.