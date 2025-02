Teixeira revela que São Paulo e Palmeiras ofereceram estádio ao Santos, mas lamenta empecilhos

"Gostaríamos bastante, manifestamos à Federação desde ontem de jogar às quartas na capital, mas, até por causa do Carnaval, pelo contingente da Polícia Militar e questões de seguranças. Compreendemos e temos que aceitar. Faremos um grande jogo e espetáculo na Vila", completou.

Líder do Grupo B do Estadual, com 18 pontos, o Alvinegro Praiano vai enfrentar o Red Bull Bragantino nas quartas. O duelo será no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. A decisão foi tomada após reunião do Conselho Técnico, realizada na sede da Federação Paulista de Futebol, com representantes dos clubes e da entidade.

Em 2025, o Santos ainda não conseguiu mandar partidas na capital. A diretoria chegou a negociar com a WTorre um embate no Allianz Parque, mas não foi para frente.

Ano passado, o Peixe disputou duas partidas em São Paulo, sendo uma no Morumbis (vitória de 2 a 1 sobre o São Bernardo, pela fase de grupos do Paulista) e outra na Neo Química Arena (triunfo de 3 a 1 sobre o Bragantino, pela semifinal do Estadual).