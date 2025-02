Santos: Caixinha projeta reencontro com Bragantino: 'Conheço bem as dinâmicas'

"É uma equipe diferente em relação ao que deixei, mas que tem muito desses comportamentos. É um time que está bem nessa reta final. Ganhou os últimos dois jogos e tirou a Ponte Preta das quartas de final. Vamos ter tempo de analisar e de trabalhar os nossos comportamentos", completou.

O português dirigiu o Bragantino do começo de 2023 até outubro de 2024. Na semifinal do Paulistão do ano passado, ele foi eliminado pelo próprio Santos, em jogo disputado na Neo Química Arena.

Desta vez, Caixinha ainda não sabe se o Santos vai levar o confronto para outro estádio, porém celebrou a possibilidade do embate ser apenas no domingo (02), já que os rivais estão envolvidos na Copa do Brasil.

"A decisão (estádio) cabe à diretoria, vai ser analisada. Não comentamos nada sobre isso. Sabemos, mais ou menos, que será no domingo por conta do calendário do Bragantino, que vai jogar na quarta-feira a Copa do Brasil. Isso nos dá mais um dia de preparação", finalizou.

A Federação Paulista de Futebol ainda não definiu data, horário e local do confronto. A decisão deve ser tomada nesta segunda-feira.