Técnico do Bayern, Kompany afirma que tratará Mundial de Clubes como "prioridade" e elogia Boca Juniors

Nesta segunda-feira, Vincent Kompany, técnico do Bayern de Munique, foi perguntado sobre o formato inédito do Mundial de Clubes, que ocorrerá entre 14 de junho e 13 de julho deste ano, nos Estados Unidos. O ex-atleta belga afirmou que o clube alemão tratará o torneio como "prioridade" e elogiou o Boca Juniors, um dos adversários do Bayern já na primeira fase.

"Acho que quanto mais nos aproximamos do torneio, mais podemos ver a empolgação crescendo. Tem sido uma temporada bastante especial até agora. Temos o novo formato da Liga dos Campeões e a próxima competição, que é a Copa do Mundo de Clubes. Fazemos parte de um clube (Bayern de Munique) onde cada troféu é importante. Então, quando chegarmos aos Estados Unidos, será uma prioridade", declarou.

Hexacampeão da Liga dos Campeões (terceiro maior campeão, atrás apenas de Real Madrid e Milan) e tetracampeão mundial, o Bayern de Munique vive um ótimo momento na temporada. Já classificado às oitavas do torneio continental, onde enfrentará o Leverkusen, o time comandado por Kompany também é o atual líder do Campeonato Alemão, com 58 pontos em 23 partidas disputadas.