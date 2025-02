Presidente diz que Santos terá novo patrocinador máster e detalha negociação

"O Viva Sorte faz parte de um trabalho e de um projeto. Pode ser que sim (seja ela), mas pode ser que tenhamos outro tipo de parceria para a camisa", comentou Teixeira.

O Viva Sorte chegou a comprar os naming rights da Vila Belmiro em 2024, mas o contrato chegou ao fim no último dia do ano e não foi renovado, já que o Santos vive a expectativa de reformar o estádio em breve.

Já o acordo com a Blaze foi assinado em abril de 2023, no valor de R$ 45 milhões. Os números foram valorizados em março do ano passado. O contrato tem duração até abril de 2025.

Agora, com a mudança, o Santos receberá uma quantia ainda maior do patrocinador máster. "Os números crescem, com certeza", finalizou Marcelo Teixeira.

O Peixe volta a campo no domingo, quando recebe o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 20h45 (de Brasília).