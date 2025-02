Santos explica como funcionará a venda de ingressos após mudanças no Sócio Rei

O sistema de venda ocorrerá por setores, em duas etapas. Na primeira serão oferecidos os setores de Cadeira Cativa/Especial P. Isabel; Cadeira Social P. Isabel; Cadeira Social D. Pedro, Cadeira Coberta D. Pedro, Cadeira Cativa D. Pedro, Cadeira Térrea, Camarotes, PCR e PMR.

Na segunda, já para os associados com rating de duas a cinco estrelas, serão oferecidos os seguintes setores: arquibancada Cosmo Damião, arquibancada J. de Alencar e Geral Santista.

Segundo o Santos, "o objetivo desse novo sistema é beneficiar os que acompanham os jogos frequentemente e, simultaneamente, dar oportunidade aos associados em geral".

As regras já estarão em vigor na venda de ingressos para o duelo com o Red Bull Bragantino, pelas quartas de final do Campeonato Paulista. O jogo será no domingo, às 20h45 (de Brasília), na Vila Belmiro. Quem vencer vai à semifinal.

Veja os planos do Sócio Rei: