Romero iguala Jô e divide artilharia do Corinthians no século XXI; veja top 10

Ángel Romero atingiu mais uma marca histórica pelo Corinthians no último domingo (23). O atacante marcou dois gols no empate de 2 a 2 do Timão com o Guarani, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Paulista, e igualou Jô como o maior artilheiro do clube no século XXI.

Agora, tanto o paraguaio como o ídolo revelado na base do Corinthians somam 65 bolas na rede pelo time alvinegro. Jô, entretanto, precisou de menos jogos para alcançar tal feito. Ele chegou ao número em 284 partidas, contra 335 de Romero.

Outro jogador do atual elenco está na cola do camisa 11 e mira a liderança do ranking. Trata-se de Yuri Alberto. O centroavante possui 60 gols em 160 jogos pelo clube e está a apenas cinco de empatar com o paraguaio.