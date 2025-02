Rodada NBA: Em atuação dominante de Shai, OKC leva a melhor sobre os Wolves

O Oklahoma City Thunder segue disparado na liderança da Conferência Oeste com 46 vitórias e apenas dez derrotas na temporada. Os Timberwolves estão na sétima colocação com as mesmas 31 vitórias que Clippers (sexto) e Mavericks (oitavo).

OKC e Wolves se enfrentarão novamente nesta segunda-feira. Desta vez o jogo será em Oklahoma, às 22h (de Brasília).

Cade Cunningham e Trae Young protagonizam melhor duelo da rodada

O Detroit Pistons e o Atlanta Hawks somaram quase 300 pontos na noite deste domingo em partida que terminou com os Pistons vencendo por 148 a 143. Cade Cunningham e Trae Young travaram um duelo de alto nível na partida.

O armador do Detroit Pistons, Cade Cunningham marcou 38 pontos (21 deles em cestas de três pontos), sete rebotes e 12 assistências. Do lado dos Hawks, Trae Young repetiu a pontuação do adversário, também anotando 38. Além disso, o camisa 11 de Atlanta contribuiu com 13 assistências e dois rebotes.

O Detroit Pistons ocupa a sexta colocação da Conferência Leste somando 31 vitórias e, com o triunfo sobre os Hawks, se aproximou do quinto colocado Milwaukee Bucks. Atlanta está na nona colocação, com 26 vitórias e 31 derrotas.