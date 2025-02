Prestes a definir seu futuro, Kelvin diz que ficou mexido com convite de Neymar para ir ao Santos

Nesta segunda-feira, Kelvin Oliveira, destaque no futebol de 7 pelo G3X FC, falou sobre o interesse de Neymar em levá-lo para jogar na equipe profissional do Santos. Antes de definir seu futuro, em evento de apresentação e draft day da Kings League Brazil, Kelvin citou o privilégio de ter o convite do craque do futebol brasileiro e revelou que tem outras propostas na mesa.

"Esses dias foram de muito orgulho. Foi uma dor de cabeça muito bacana. Não é qualquer pessoa que tem o privilégio de receber propostas tão boas como tenho recebido. Sobre o Neymar, é inacreditável, o maior ídolo da nossa geração e ele ter um carinho tão grande como teve comigo de fazer esse convite, de realmente querer isso", disse.

"Mexeu comigo. Disse, depois da Copa do Mundo, que não tinha mais interesse de jogar futebol de campo, mas é uma outra realidade, uma outra proposta. Então, isso tudo mexeu muito. Em breve vou anunciar. Tenho certeza que vai ser um novo grande desafio na minha vida", seguiu.