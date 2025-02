Presidente do Corinthians, Augusto Melo marca presença em reunião comemorativa da LFU; confira

"Nossa estratégia foi extremamente bem-sucedida e nada mais justo do que nos encontramos para, além de celebrar, podermos seguir avançando em nossas conversas internas buscando os melhores caminhos para a implantação da Liga Unificada", declarou Marcelo Paz, presidente da LFU e CEO do Fortaleza.

Concomitantemente ao evento realizado no Rio de Janeiro, o Corinthians também esteve representado no Conselho Técnico da Federação Paulista de Futebol (FPF) por meio do executivo de futebol Fabinho Soldado. O Timão soube os detalhes do duelo das quartas de final do Paulistão, em que enfrentará o Mirassol.