Praia Clube x Goiás pela Superliga Masculina: veja horário e onde assistir

Nesta segunda-feira (24), às 20h (horário de Brasília), o Praia Clube recebe o Goiás, no Ginásio UTC (Uberlândia Tênis Clube), em jogo válido pelo encerramento da 17ª rodada da Superliga Masculina.

Histórico entre Praia Clube x Goiás

No duelo que ocorreu entre os times no primeiro turno, no dia 20 de novembro, o Goiás venceu por 3 sets a 2. A equipe, aliás, ainda sonha com uma classificação às quartas de final do campeonato. No momento, os goianos estão com 19 pontos (sete vitórias e nove derrotas).