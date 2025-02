Paulo de Almeida Paula é o primeiro na categoria 45 anos da Maratona de Sevilha

Paulo Roberto Paula, nascido em 8 de julho de 1979, figurou entre os top 8 na maratona nos Jogos Olímpicos de Londres 2012 (8º), no Mundial de Atletismo 2013 (7º) e nos Jogos Pan-Americanos 2023 (6º).

Um dos fundistas de carreira mais longeva no atletismo brasileiro, sua melhor marca é 2h09min51s, de 20 de fevereiro de 2022, feita justamente na Maratona de Sevilha.

Com o percurso mais rápido da Europa, a prova espanhola de domingo teve vitória de Selemon Barega, no masculino, e de Anchinalu Dessie, no feminino, que garantiram dobradinha etíope no evento do World Athletics Elite Label.

Selemon Barega e Anchinalu Dessie, estreantes na maratona, brilharam em um dia de clima perfeito. Ele correu em 2h05min15s, enquanto ela registrou 2h22min17s.