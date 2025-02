Palmeiras tem folga após classificação suada no Paulista e inicia preparação para as quartas nesta terça

Na noite do último domingo, o Palmeiras venceu o Mirassol, por 3 a 2, em duelo válido pela 12ª e última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista. Os resultados da rodada garantiram o Verdão no mata-mata do Estadual. Após isso, nesta segunda-feira, a delegação recebeu um dia de folga.

A equipe palmeirense se reapresenta na tarde desta terça-feira, na Academia de Futebol, para dar início à preparação para duelo das quartas de final. Nesta próxima fase, o Verdão enfrenta o São Bernardo, em duelo único, no Estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo. A bola rola a partir das 20h30 (de Brasília), deste sábado.