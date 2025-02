Mano Menezes analisa vitória do Fluminense contra o Bangu: "Poderíamos ter feito cinco ou seis"

Neste domingo, o Fluminense venceu o Bangu por 3 a 2, no Maracanã, e se classificou para a semifinal do Campeonato Carioca na terceira posição. O técnico Mano Menezes analisou o triunfo do Tricolor, que vai enfrentar o Volta Redonda na próxima fase do Estadual.

Para o comandante, o placar poderia ter sido mais elástico, mesmo com dificuldades ao longo do jogo, mas destacou a importância dos três gols, que colocaram a equipe na terceira posição e deixaram o Vasco em quarto. Ele, contudo, acredita que o time estava nervoso em campo.

"Marcamos três, mas poderíamos ter feito cinco ou seis, mesmo com todas as dificuldades. Foram esses três gols que nos deram a terceira colocação do quadrangular. Acabou sendo o desempate com o Vasco, que teve a mesma pontuação que a gente. Tivemos mais dificuldades no primeiro tempo. Sabíamos mais ou menos como o Bangu poderia vir, fez o que deveria fazer. Nosso maior problema no jogo não foi a criação e sim a maneira como nos comportamos quando tivemos dificuldade para criar. Você não pode ceder dois gols ao Bangu nas circunstâncias que cedemos. Quando uma equipe tem dificuldade para criar porque a outra está com a linha a outra está com a linha baixa, tem que ter mais calma, saber rodar a bola, se manter organizado e atacar marcando para não dar o contra-ataque para o adversário", afirmou Mano, em coletiva após o jogo.