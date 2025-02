Lucas Moura volta a falar sobre grama sintética: "Gramado natural é o melhor para jogar"

? Rumo às quartas!#VamosSãoPaulo ?? pic.twitter.com/F6xbWLbZ5L

"Nossa intenção com esse movimento é fazer as pessoas refletirem. Eu gostaria muito que esse debate não se tornasse clubista e fosse um debate para melhorar o futebol brasileiro. Eu sei que há outros pontos que precisamos melhorar, mas esse foi um aspecto que a gente achou primordial no momento. Não é nenhum ataque contra qualquer instituição que usa o gramado sintético", acrescentou.

Palmeiras e Botafogo, clubes que usam o sintético em seus estádios, defenderam o uso do gramado. O atacante do São Paulo falou sobre o posicionamento dessas equipes e rebateu a fala de Marcos Rocha, depois de o lateral dizer que nenhum atleta do Alviverde foi consultado.

"Até por uma questão lógica. 'Eu sei que seu time usa, mas a gente vai fazer um manifesto contra o gramado sintético, você quer participar?'. Não tem sentido isso. Mas eu vi jogadores como o Felipe Melo e o Dudu, que jogaram muito tempo no Palmeiras, se manifestarem. A gente sabe que não tem comprovação científica que cause mais lesão, por mais que eu pense que possa impactar. Nosso ponto principal é que outro esporte é completamente diferente. A gente precisa de um padrão. Não pode favorecer nenhuma equipe, tem que ser bom e ponto", explicou Lucas Moura.